К Навальному направляются немецкие врачи

В омскую больницу, где находится Алексей Навальный, направляются немецкие специалисты, сообщил главврач Александр Мураховский.

«Мы пригласили и немецких специалистов, которые прибыли в Омск на реанимационном самолете, чтобы они у нас в клинике ознакомились с состоянием пациента, результатами исследований. В настоящее время они к нам направляются», — приводит его слова региональный Минздрав.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила визит германских врачей: «Мы знаем, что недавно в больницу вошли немецкие врачи, прилетевшие медицинским бортом. Где они сейчас и с кем общаются, мы не знаем. Все местные врачи куда-то исчезли».

В сообщении Минздрава напоминается, что общее состояние Навального незначительно улучшилось. Но с учетом того, что до посадки в самолет он чувствовал себя нормально, а резкое ухудшение состояния возникло в воздухе, «то есть версия, что именно перепад давления при взлете может стать триггером к ухудшению состояния пациента в виде гемодинамических изменений или судорожного синдрома. Поэтому врачебный консилиум пришел к выводу: сейчас, сам по себе авиаперелет может быть риском для жизни пациента».

Мураховский отметил, что исследования биоматериалов Навального проводятся в трех независимых лабораториях: «На сегодняшний день можно точно сказать, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. Параллельно на хромотографе транспортной полиции, который может зафиксировать только наличие вещества, но не определяет его количество, были исследованы поверхностные смывы с одежды и с рук Навального. В них нашли обычное промышленное вещество, относящееся к пластификаторам. Называется «2-этилгексил дифенил фосфат». Это не яд, не отравляющее вещество, обычная промышленная химия. Оно используется в т.ч. для производства пластиковых стаканчиков. При этом подчеркиваю, этот компонент найден не в биоматериалах пациента — не в крови, не в моче и т.д. Это исследование смыва с поверхности».