Лукашенко обвинил США в белорусском кризисе и обещал решить проблему

Ситуация в стране политизирована, но ее не стоит рассматривать как катастрофичную, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим», — сказал Лукашенко, посещая агрокомбинат «Дзержинский», передает БЕЛТА.

Он отметил, что правоохранительные органы «каждый день с утра до ночи дежурят, чтобы сохранить мир и покой <...> ребята свою страну никому не собираются отдавать».

По словам Лукашенко, «эту вот заварушку» готовили за ранее: «И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались».

«Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается», — отметил Лукашенко.

После проведения выборов президента Белоруссии ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко. В стране начались акции протеста и забастовки. Оппозиция заявила о создании координационного совета для передачи власти, в ответ Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о захвате власти.