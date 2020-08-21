Медики озвучили основной диагноз Навального

Нарушение обмена веществ — это основной диагноз, поставленный Алексею Навальному, заявил главврач омской больницы, где находится политик, Александр Мураховский.

«Диагноз, к которому мы сейчас более всего склоняемся — нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови, что вызвало потерю сознания», — передает слова Мураховского NGS55.

«Нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний, — отмечает в Twitter лечащий врач Навального Анастасия Васильева. — Это состояние, а не диагноз. Ну и падение сахара не диагноз. Кстати вчера сахар был нормальным. Опять держат нас за идиотов: говорят умные общие слова, а причину комы и диагноз установить не в силах».

Ранее медики заявили, что ядов в крови и моче Навального не выявлено. При этом сообщалось, что в транспортной полиции рассказали о смертельной опасности не только для Навального, но для окружающих, вещества, которым мог быть отравлен политик. Название вещества и где оно было обнаружено, полицейские сказать отказались. Мураховский заявил, что это вещество найдено на коже или одежде Навального.

«Что говорилось о химическом компоненте. Были взяты пробы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Это — обычная промышленная химия, которая используется в пластиковом стаканчике. Он найден не в крови, а на поверхности человека и одежды», — цитирует Мураховского «Интерфакс».

Алексея Навального госпитализировали утром 20 августа в реанимацию омской больницы, ему стало плохо на борту самолета. Он находится в коме. Сторонники политика говорят об отравлении и настаивают на его перевозке в германскую клинику. Российские врачи в транспортировке отказывают, ссылаясь на нестабильное состояние пациента.

«Состояние Навального расценивается, как нестабильно тяжелое. При взлете и посадке нестабильность может увеличиться в виде гемодинамических нарушений, так и судорожного синдрома. Поэтому консилиум принял решение, что рисковать нельзя. Хотя общее состояние незначительно улучшилось», — заявил Мураховский.