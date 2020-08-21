Мосгорсуд возглавит председатель Южного окружного военного суда

Высшая квалификационная коллегия судей одобрила кандидатуру председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына на пост главы Мосгорсуда. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сейчас Мосгорсуд возглавляет Ольга Егорова, чьи полномочия истекают в октябре. Она занимает эту должность с 2000 года, и подавать заявление на новый срок не стала.

Михаил Птицын ранее был судьей и зампредседателя 52-го военного суда Московского военного округа, а также возглавлял Балашихинский гарнизонный военный суд, отмечает «Медиазона». Затем он работал зампредседателя Четвертого окружного военного суда и председателем Западно-Сибирского окружного военного суда в Новосибирске. Последние 10 лет он возглавляет Южный окружной военный суд.

«Открытые медиа» обращают внимание, что Птицын не раскрывает данные о своих доходах: на сайте Южного окружного военного суда обнародованы декларации сотрудников аппарата, но ни одной — судей. По закону о статусе судей они не обязаны публиковать свои декларации, но те «могут быть предоставлены общероссийским СМИ». В 2017 году Верховный суд утвердил порядок проверки деклараций, из которого следует, что на публикацию этих данных судья должен давать письменное согласие. В итоге на сайтах некоторых судов декларации появляются, но на сайтах многих судов такие данные либо отсутствуют, либо публикуются в урезанном виде.

Отказ от публикации деклараций — это тренд, считает руководитель проекта «Декларатор» Андрей Жвилбрис. Многое зависит от позиции председателя суда, замечает он — например, в Конституционном суде о доходах всегда отчитываются и аппарат, и судьи. Но в целом число судей, отказывающихся от публикации доходов, неуклонно растет.