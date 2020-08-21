Медики сообщили об отсутствии ядов в организме Навального

Ядов в крови и моче Алексея Навального не выявлено, сообщил замглавного врача омской больницы скорой медицинской помощи Анатолий Калиниченко.

«В Москве проходит исследование на возможность отравления. В крови и моче ядов не обнаружено. Мы не считаем, что пациент перенес отравление. Практически имеем полный диагноз с осложнениями. К сожалению, его не могу озвучить. Жене и брату мы назвали диагноз устно. В настоящее время состояние пациента нестабильно. Мнение консилиума — транспортировка невозможна», — передает слова медика «МБХ медиа».

Калиниченко отметил, что исследования еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что в транспортной полиции рассказали о смертельной опасности не только для Навального, но для окружающих, вещества, которым мог быть отравлен политик. Название вещества и где оно было обнаружено, полицейские сказать отказались.

Алексея Навального госпитализировали утром 20 августа в реанимацию омской больницы, ему стало плохо на борту самолета. Он находится в коме. Сторонники политика говорят об отравлении и настаивают на его перевозке в германскую клинику. Российские врачи в транспортировке отказывают, ссылаясь на нестабильное состояние пациента.