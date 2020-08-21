Леонид Гозман: В зеркале неизвестного яда

Отравление Навального – дай Бог ему выбраться с наименьшими потерями – высветило крайне важную вещь. Всем понятно, что это было сделано по приказу высших властей – И ЭТО НИКОГО НЕ УДИВИЛО! Никто не воскликнул, что этого не может быть! Что двадцать первый век, мол. Великая культура, Толстой, Достоевский, Гагарин. Что не могут же руководители сверхдержавы вести себя как мафиози во второразрядном боевике! Нет, никто этого не сказал. То есть, мы не только допускаем, мы привыкли к тому, что во главе нашей страны не просто коррупционеры и лжецы, но и люди, способные на любую уголовщину. Мы верим, что они могут отравить, застрелить, послать бандитов, чтобы искалечить. Мы видим, как в оппонентов властей летят пули, они бесследно исчезают, против них задействуются государственные структуры, существующие на их же налоги. А значит, это не НАША власть, это власть НАД НАМИ, навязанная нам, чуждая и враждебная нам. Если неправильно называть этот режим оккупационным, то, как правильно?

Источник