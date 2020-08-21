Леонид Волков: У них есть приказ

Придумали: «не транспортабелен».

Тут же

а) все врачи объясняют, что такого понятия нет, если оборудование позволяет транспортировать,

б) все юристы объясняют, что решения жены, которая является законным представителем и берет под свою ответственность, достаточно, и главврач не имеет права «запретить транспортировку»

Надо срочно придумать что-то еще. Срочно придумывают: «отравлен таким веществом, которое представляет угрозу для окружающих».

Тут же

а) все начинают задавать простые вопросы — а как же сутки уже с ним работали без костюмов химзащиты? а что же ни у кого из пассажиров рейса Томск-Москва нет симптомов? а у Киры, которая в соседнем кресле сидела? и что это за вещество такое, и почему не говорят, что за вещество?

б) (самое смешное, если так можно сказать) выясняется, что в самолете немецком ЕСТЬ оборудование для перевозки пациента, который опасен для окружающих, из-за чертова ковида самолет взял на борт такое оборудование.

Так что следите за руками: сейчас еще что-нибудь придумают. Вот прям как с Боингом было.

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