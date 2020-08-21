Юлия Галямина: Нас пытаются выдавить

Я согласна с мыслью, что разными акциями устрашения оппозицию пытаются выдавить из страны. Заставить нас бросить все, оставить в руках мафии, перестать сопротивляться. Возможно, кто-то в Кремле надеется на летальный исход, но скорее всего, там мечтают, чтобы Алексей Навальный уехал за границу лечиться и не вернулся.

Со мной поступили более «гуманно». О моем уголовном деле обьявили за полдня до приезда силовиков с обыском. Я могла бы легко собрать вещи и покинуть Россию. Иного объяснения того, что о возбуждении дела я узнала через СМИ, я не вижу.

Но дело в том, что все, кто опасается за свою жизнь, уже уехали. А те, кто остался — уже ничего не боятся. Сколько сообщений от друзей из-за границы я получила в тот день, когда я стала обвиняемой! Но я всем отвечала, что для меня лучше тюрьма, чем эмиграция. Таков мой выбор. Такое мое представление о чести, о репутации. Мой личный выбор, никого другого в своей ситуации не осудила бы за другой.

Мы все очень надеемся, очень надеемся, что с Алексеем все будет хорошо. И при этом уверена в его выборе. Но сейчас это не главное. Главное — жизнь.

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