Тихановская призвала продолжать забастовки в Белоруссии

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская в видеообращении призвала работников «БелaрусьКалия», «МТЗ», «Гродно Азота» и других предприятий продолжать забастовки.

«Вы запугали диктатуру. Она дрожит от страха перед вами, вашей силой и мужеством. Поэтому сегодня вы ощущаете огромное давление. Поэтому подвергаетесь угрозам. Забастовки зажали диктатуру в угол. Ранили ее в самое сердце, поэтому сейчас вас всеми способами пытаются разделить и поссорить. Ведь если мы будем все вместе — у этого режима не останется ни единого шанса. Забастовки — это абсолютно легальное и мощное оружие против режима. Они это знают. И поэтому Вас запугивают. Оставьте страх диктатуре. Помните — вы не одни. С вами — вся Беларусь», — говорит Тихановская в обращении.

По ее словам, в фонды поддержки уже пожертвованы миллионы, чтобы помочь участникам забастовок «выдержать давление и не сломаться под угрозами».

«Наши цели просты — прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы», — отмечает Тихановская.





9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко. После этого в стране начались акции протеста и забастовки. Оппозиция заявила о создании координационного совета для трансфера власти, в ответ Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о захвате власти.