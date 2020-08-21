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В полиции сообщили об опасности для окружающих вещества, которым могли отравить Навального

21.08.2020

Директор ФБК Иван Жданов заявил, что представитель транспортной полиции рассказала ему о смертельной опасности вещества, которым мог быть отравлен политик Алексей Навальный. Название вещества назвать отказались, сославшись на тайну следствия. При этом оно «смертельно опасно не только для Алексея, но и для окружающих, все вокруг должны находиться в костюмах защиты».


Пресс-секретарь Навального сообщила, что готовится обращение в ЕСПЧ с заявлением о принятии срочных обеспечительных мер: «Требуем запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение. Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью».

Ранее медики сообщили, что состояние политика нестабильно, поэтому его транспортировка в германскую клинику невозможна. 

Алексея Навального госпитализировали утром 20 августа в реанимацию омской больницы, ему стало плохо на борту самолета. Он находится в коме. Сторонники политика говорят об отравлении. Официального диагноза пока нет.



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