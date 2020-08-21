Джо Байден стал официальным кандидатом Демократической партии на президентских выборах в США

Бывший вице-президент США Джо Байден стал официальным кандидатом на пост главы государства от Демократической партии. В понедельник на съезде партии ему была предложена президентская номинация, в четверг он согласился стать кандидатом, передает «Голос Америки».

Свое обращение на съезде партии Байден начал с критики действующего президента Дональда Трампа: «слишком много злости, слишком много страха, слишком много разделения. Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы мне доверите президентство, я буду опираться на лучших, а не худших из нас. Я буду союзником света, а не тьмы. Настало время для нас — для народа — объединиться».

Он предупредил, что второй срок Трампа может привести к тяжелым последствиям, подчеркнув, что Трамп «не справился с наиболее базовой обязанностью» — защитить американцев от эпидемии коронавируса.

За несколько часов до выступления Байдена Трамп заявил, что тот станет «катастрофой» для Америки: «Если вы хотите представить свою жизнь в президентство Байдена, вообразите дымящиеся руины Миннеаполиса, насильственную анархию Портленда или покрытые кровью тротуары Чикаго и представьте, что этот ужас придет в ваш город и все города Америки».