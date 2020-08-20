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Генпрокуратура Белоруссии завела дело о захвате власти

20.08.2020

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти. Причиной стало создание координационного совета оппозиции.

«Создание и деятельность координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — заявил глава ведомства Александр Конюк, которого цитирует РБК. В статье 361 УК республики идет о речь о «призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности», она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Целью создания координационного совета оппозиции объявили обеспечение мирной передачи власти в республике. Накануне его члены избрали президиум.

 

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