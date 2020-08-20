СПЧ начал обсуждать ситуацию с Алексеем Навальным

В СПЧ осуждают ситуацию с отравлением Алексея Навального. В ближайшее время там планируют выпустить заявление.

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на ответсека организации Александра Точенова. Члены Совета по правам человека при президенте собираются попросить генпрокурора Игоря Краснова взять расследование отравления под личный контроль.

Член СПЧ Александр Верховский, по данным «Открытых медиа», считает, что покушение можно квалифицировать как теракт. «Трудно случайно отравиться до комы, а если это неслучайно, это же теракт», — заявил он. Правозащитник Игорь Каляпин настаивает на независимом расследовании происшествия. По его мнению, обращение к Краснову вряд ли положительно повлияет на исход дела.

Алексея Навального госпитализировали утром 19 августа в реанимацию омской больницы, ему стало плохо на борту самолета. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что его ввели в кому.