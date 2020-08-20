Медики: Навальный находится в стабильном состоянии

Алексей Навальный находится в стабильном состоянии. Ранее сообщалось, что его ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Полиция начала проверку по факту вероятного отравления политика, также в больницу, где он находится, прибыли следователи СК. В аэропорту проведет проверку Роспотребнадзор. В частности, специалисты сообщили, что отсмотрят видео с камер наблюдения. «Интерфакс» пишет, что, по словам медиков, сейчас политик находится в стабильном состоянии.

Утром 19 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что его госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. В качестве одной из версий рассматривается отравление сильнодействующим веществом. Представители Навального отмечали, что единственное, что он ел и пил в это день — черный чай перед вылетом в аэропорту Томска. В больницу к политику отправилась Анастасия Васильева из «Альянса врачей», она заявила, что у него нет ни на что аллергии, и пока заключений делать нельзя.