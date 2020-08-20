Алексей Навальный попал в реанимацию

Алексей Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его могли отравить.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что он находится без сознания и подключен к аппарату ИВЛ. Врачи исключили инсульт и считают, что Навального могли отравить неустановленным психодислептиком. В больницу вызвали полицию. Юристы ФБК подают заявление в СКР с требованием возбудить дело по статье 277 УК РФ.

«Алексей сказал, что чувствует себя плохо. Попросил у меня салфетку — у него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой. Я спросила, поможет ли ему вода, он сказал, что нет, и, скорее всего, ему нужно отойти. Отошел в туалет и после этого потерял сознание», - рассказала Ярмыш в эфире «Эха Москвы». Она считает, что политика отравили намеренно за его деятельность, а также связывает происшествие с предвыборной кампанией в российских регионах.

В сети появились видео из салона самолета, а также отфографии того, как Навальный пьет чай в кофейне на втором этаже аэропорта Томска перед вылетом. Руководство заведения инициировало внутреннюю проверку и планирует изучить записи с камер видеонаблюдения. Информацию также проверяют Роспотребнадзор и транспортная полиция.