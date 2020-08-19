Александр Бастрыкин заработал почти 12,5 млн рублей за год

Доход главы СКР Александра Бастрыкина за 2019 год составил 12,45 млн рублей. Об этом говорится в его декларации о доходах.

Как пишут «Открытые медиа», это почти на 1 млн больше, чем годом ранее. Издание отмечает, что примерно на такую же сумму за год выросли доходы Владимира Путина и председателя КС Валерия Зорькина.

Что касается Бастрыкина, в его собственности – дача в 257 кв. м., в предыдущих декларациях она числилась как находящаяся в пользовании. Супруга Бастрыкина заработала за 2019 год 11,4 млн рублей, она пользуется также земельным участком площадью около 3 тыс. кв. м. У семьи Бастрыкиных в собственности квартира площадью 216 кв. м., еще одна квартира и две дачи – в пользовании.

Больше всех в СКР за 2019 год заработал замглавы главного военного следственного управления Сергей Бедин – 19 млн рублей. Еще больше доход у супруги главы СУ СКР по Свердловской области Михаила Богинского – 30,7 млн. Доход ее мужа в 10 раз меньше.