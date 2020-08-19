Главы стран ЕС не признали выборы в Белоруссии

Главы государств-членов Евросоюза не признали официальные итоги выборов президента Белоруссии. Решение принято на экстренном саммите ЕС.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она назвала ситуацию, сложившуюся в Белоруссии, «сложной». По ее словам, выборы в республике не были честными. Она добавила, что не смогла связаться по телефону с Александром Лукашенко.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделит народу Белоруссии 53 млн евро.

Ранее оппозиционный кандидат Светлана Тихановская выпустила видеообращение к Европейскому Совету, в котором попросила не признавать результаты выборов в республике.

Тем временем Александр Лукашенко, который, по официальным данным, выиграл выборы шестой раз подряд, утвердил новый состав правительства. Посты сохранили премьер-министр Роман Головченко, главы милиции, Минобороны, МИД, Мининформа и министерства здравоохранения.