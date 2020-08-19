Михаил Дегтярев отчитался о доходах

Врио главы Хабаровского края опубликовал декларацию о доходах за 2019 год. Она появилась на сайте регионального правительства.

Так, за 2019 год Михаил Дегтярев заработал 5,4 млн рублей, на 600 тыс. больше, чем за год до этого. Доход его жены составили 470,5 тыс. рублей за год, ей принадлежит автомобиль Mercedes-Benz GLS 350 D. У врио три дочери, его семья не владеет недвижимостью, но имеет в пользовании три квартиры. Площадь самой большой из них составляет 169,7 кв. м.

В начале августа на сайте правительства региона вместо декларации Дегтярева опубликовали сведения о доходах арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. В эфире канала «Россия 24» врио главы региона заявлял, что планирует взять в ипотеку квартиру в Хабаровске.

Ранее ФБК рассказал о недвижимости семьи Дегтярева – в частности, об особняке на сумму около 125 млн рублей. Чиновник заявлял, что его родители «продали все, что было», чтобы купить дом.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали 9 июля по обвинению в организации заказных убийств в 2000-х. С 11 июля жители региона каждый день выходят на акции в его поддержку.