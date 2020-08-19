Скончался еще один участник митингов в Белоруссии

Умер еще один участник акций протестов в Белоруссии. Родственники говорят, что в него выстрелили с крыши Московской администрации Бреста.

По данным TUT.BY, умершего звали Геннадий Шутов, ему было 43 года. 11 августа на акции протеста в Бресте он получил огнестрельное ранение головы и был госпитализирован в военный госпиталь Минска, где скончался утром 19 августа. Родственники не могли найти мужчину двое суток.

Семья погибшего рассказала изданию, что очевидцы рассказали о стрелявших с крыши Московской администрации Бреста. Ранее в МВД республики сообщали, что в тот вечер в Бресте милиция стреляла на поражение «для защиты жизни и здоровья сотрудников от «руппы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках». С 9 по 11 августа на протестах в Бресте пострадали около 100 человек.

Первым погибшим на акциях протеста в Белоруссии стал Александр Тарайковский. Он погиб 10 августа в Минске, МВД сообщало, что в его руках взорвалось самодельное устройство. Позже появились видеозаписи, на которых видно, что в руках у Тарайковского ничего нет. 9 августа в Гомеле задержали Александра Вихора, который ехал к своей девушке. Семья искала молодого человека несколько дней, 12 августа стало известно, что он умер после задержания из-за проблем с сердцем.