Блогера Пыжа заподозрили в передаче секретных сведений Украине

Автору блога Urbanturizm, подозреваемому в незаконном доступе к гостайне, вменяют передачу сведений Украине. В его деле фигурируют засекреченные документы о станциях московского метро.

Об этом сообщил источник ТАСС. По его данным, речь идет об информации, связанной с линиями столичного метрополитена и подземными «транспортными сооружениями мобилизационного предназначения». По версии следствия, документы были на флешке, которую блогер перевозил на Украину. Защита блогера сообщила, что он не планировал продавать эту информацию.

Андрей Пыж является гражданином России и Украины, он ведет блог Urbanturizm о промышленных, в том числе закрытых объектах. 6 августа его арестовали в рамках дела о незаконном доступе к гостайне и ее перемещении за рубеж, по этой статье блогеру грозит от трех до восьми лет заключения.