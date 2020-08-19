Светлана Тихановская попросила Европейский Совет не признавать итоги выборов в Белоруссии

Светлана Тихановская выпустила обращение к лидерам стран Европейского Совета. Основная соперница Александра Лукашенко призвала их не соглашаться с результатами президентских выборов в Белоруссии.

Видеоролик размещен на YouTube-канале мужа Тихановской Сергея «Страна для жизни». Она заявляет, что выбор 9 августа «не были ни честными, ни прозрачными» и напоминает о том, что несколько тысяч людей, вышедших на акции протеста, были задержаны и избиты, как минимум двое погибли.

«Это происходит прямо сейчас в центре Европы», - говорит Тихановская. «Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира».

Тихановская напоминает о том, что оппозиция республики создает Национальный координационный совет, который «возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога» и «объявит новые честные и демократические выборы президента».