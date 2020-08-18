МВД Белоруссии обратилось к жителям страны

МВД Белоруссии выпустило обращение к гражданам с просьбой не осуждать милиционеров и их семьи. Сотрудники ведомства заявили, что озабочены ростом негатива в их адрес.

Запись появилась в Telegram-канале пресс-службы ведомства. «Формируется ошибочная установка: быть правоохранителем — стыдно и плохо. Демонизируются все без исключения сотрудники милиции. От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!», — говорится в обращении. Там отмечается, что милиция разделяет ответственность за «все то негативное, что во время последних событий пришлось испытать мирным гражданам» и приветствует разбор и оценку каждой ситуации.

«Но должны ли правоохранители просить прощения за то, что сегодня они продолжают нести службу и делать свою работу, которая нужна обществу независимо от существующей власти — обеспечение выполнения действующего законодательства?», — заявляют авторы письма.

Они отмечают, что некоторые сотрудники МВД покинули службу «только из-за подогретого в интернете порицания». «Если милиция должна «быть с народом», то почему под этим «народом» подразумеваются только тысячи протестующих, а не миллионы остающихся в эти дни дома или на работе, и желающих только одного - безопасности для себя и своих близких?», — говорится в обращении.

Ранее стало известно, что более 600 граждан Белоруссии подали заявления об избиении их сотрудниками милиции на уличных акциях, еще около 100 человек сообщили о том, что получили травмы в ИВС. В республике до сих пор неизвестно местонахождение десятков человек, причем в отношении некоторых есть информация о назначенном им административном сроке. По официальным данным, в территориальных ОВД республики находятся 44 задержанных. Известно минимум о двух погибших.