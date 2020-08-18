Пропавшего директора белорусского музея нашли мертвым

В Белоруссии нашли мертвым 29-летнего директора военно-исторического музея в Волковыске Константина Шишмакова. Сообщалось, что он отказался подписать протокол на выборах президента.

По данным белорусских СМИ, тело Шишмакова нашли в лесополосе в 1 км от города Мосты. В милиции заявили, что его смерть не носит криминального характера, издание отмечает, что не исключен суицид.

Константин Шишмаков был одним из двух членов комиссии избирательного участка в Волковыске, которые отказались подписывать протокол по итогам голосования на выборах президента. Днем 15 августа появились новости о том, что он позвонил жене, сообщил, что уволился, затем мужчина пропал.