Водители скорой помощи пожаловались Путину на невыплату «коронавирусных» надбавок

Водители московской скорой помощи написали обращение президенту из-за невыплаты надбавок за работу с больными коронавирусом. Обращение к Владимиру Путину подписали более 50 человек.

Как сообщают «Открытые медиа», деньги не получили водители, перевозящие анализы для лабораторных исследований, и доставляющие врачей домой к больным коронавирусом. Все они работают в категории санитарного транспорта, куда также входят шоферы, транспортирующие тела умерших и помогающие пациентам, например, перевозя оборудование для гемодиализа на дому. Фактически, они не выезжают на вызовы скорой помощи, но контактируют с носителями вируса.

Профсоюз обвиняет в невыплатах заместителя главы Минздрава РФ Татьяну Семенову. В его обращении говорится, что выплаты ограничили, в частности, из-за ее письма, разъясняющего порядок выдачи надбавок медикам. До того, как пожаловаться президенту, водители обращались в Минздрав, где заявляли, что им выплаты не предусмотрены.

С начала пандемии в российских городах неоднократно возникали скандалы по поводу «коронавирусных» выплат. В том числе, их не получили семьи некоторых медиков, умерших от заражения инфекцией.