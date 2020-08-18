МВД Белоруссии сообщило о еще одном погибшем на акциях протеста

Милиция сообщила о еще одном погибшем во время протестов в Минске. По ее данным, 19-летний участник акций попал под машину.

Как сообщило МВД Белоруссии, молодой человек погиб в ночь на 16 августа. На Партизанском проспекте в Минске он пошел по проезжей части, где его сбил автомобиль «Рено». В сообщении ведомства отмечается, что в это время там шло «массовое мероприятие» и один из водителей якобы предупреждал молодого человека об опасности, но тот его не послушал. В то же время, «Радио Свобода» пишет, что в указанную дату массовых протестов в Минске не было.

Ранее МВД подтвердило гибель Александра Тарайковского. Ведомство утверждает, что у него в руках взорвалось самодельное устройство, которое он якобы собирался бросить в силовиков. Видеозаписи с места события говорят о другом – на них в руках Тарайковского ничего нет, а перед его смертью видны вспышки, похожие на выстрелы в его сторону. Минздрав Белоруссии сообщал о том, что на протестах погибли два человека.