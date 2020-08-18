Правозащитники выступили в поддержку жителей Хабаровского края

Совет Московской Хельсинкской Группы опубликовал заявление в поддержку жителей Хабаровского края, выходящих на акции в поддержку Сергея Фургала. Правозащитники заявили, что настаивают на «соблюдении законности и справедливости со стороны правоохранительных органов».

«Мы внимательно следим за длящимися уже больше месяца беспрецедентными протестами жителей Хабаровского края, возмущенных брутальным арестом и этапированием в Москву всенародно избранного губернатора Сергея Фургала. Завеса тайны, созданная вокруг этого резонансного дела, лишь усиливает обеспокоенность хабаровчан и дает им повод усомниться в объективности и беспристрастности расследования», — говорится в заявлении.

Члены МХГ заявили, что расследование в отношении бывшего губернатора Хабаровского края должно пройти в разумные сроки и беспристрастно, а также о том, что открытый суд должен состояться в Хабаровске, и общественность нужно регулярно информировать о ходе расследования.

Также правозащитники призвали власти страны уважать права человека и не прибегать к насилию в отношении тех, кто выходит на уличные акции.

Сергея Фургала арестовали 9 июля по обвинению в организации заказных убийств в 2004-2005 годах. Позже он был уволен с поста губернатора Хабаровского края, его место занял Михаил Дегтярев. С 11 июля в регионе ежедневно проходят акции в поддержку Фургала. Выступающие требуют честного и открытого суда.