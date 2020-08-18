Канада и Ирландия не признали итоги выборов в Белоруссии

Министры иностранных дел Канады и Ирландии заявили, что не признают итоги выборов президента в Белоруссии. Они назвали официальные результаты незаконными.

Глава МИДа Канады Филипп Шампань написал в Twitter, что власти страны считают данные ЦИКа сфальсифицированными, также он осудил насилие со стороны силовиков и призвал к «проведению тщательного расследования ОБСЕ». Его ирландский коллега Саймон Ковни осудил нарушение прав человека в Белоруссии и сказал, что по реакции на протесты видно, что результаты выборов незаконны. Также Ковни добавил, что Ирландия поддерживает адресные санкции против властей республики.

11 августа главы МИД Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции выпустили совместное заявление, в котором назвали выборы в Белоруссии не соответствующими международному праву и стандартам демократии. После этого партии Европарламента не признали итоги голосования и назвали Александра Лукашенко персоной нон грата. ЕС решил ввести санкции.

18 августа уволился посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня. До этого он записал видеообращение, в котором первым из дипломатов республики открыто поддержал протестующих.