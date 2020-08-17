Около 80 человек в Белоруссии до сих пор числятся пропавшими после протестов

76 человек числятся пропавшими после акций протеста в Белоруссии. О некоторых известен даже срок административного ареста, но в милиции говорят, что их нет среди задержанных.

Об этом сообщил белорусский сервис TUT.BY. В дни протестных акций он запустил платформу по поиску людей, которых могли задержать силовики. Часть из тех, кто числится в списке, являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по акциям протеста. 10 августа СК республики отчитался о задержании 80 человек в рамках этих производств, но не обо всех есть информация.

Издание отмечает, что по некоторым пропавшим известен срок административного ареста, который они отбывают. При этом родственники и волонтеры до сих пор не могут узнать, где находятся эти люди – их фамилий нет в списках задержанных или арестованных.

Акции протеста в Белоруссии идут с 9 августа. СМИ сообщали о задержании нескольких тысяч человек.