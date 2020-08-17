Власти Хабаровского края опубликовали декларацию о доходах Сергея Фургала вместо Михаила Дегтярева

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев не опубликовал декларацию о своих доходах за 2019 год. Вместо него на официальном портале появились сведения о бывшем губернаторе Сергее Фургале.

«Открытые медиа» выяснили, что декларации Дегтярева нет и среди сведений о доходах депутатов Госдумы. Между тем, он работал там до 20 июля, перед назначением в регион. При этом, пишут «Открытые медиа», на портале администрации Хабаровского края опубликовали декларацию о доходах Сергея Фургала – там его указали как действующего главу региона и председателя правительства. По документам, Фургал заработал в 2019 году 8,692 млн рублей. В документах также указано его уже бывшая супруга Лариса Стародубова.

В декларации Фургала не числятся автомобили – они указаны в документах его экс-супруги. Ранее сообщалось, что суд арестовал два автомобиля экс-губернатора.

Сергея Фургала арестовали 9 июля по обвинению в организации заказных убийств в 2004-2005 годах. Позже его уволили с поста, а на его место был назначен Михаил Дегтярев. Жители Хабаровского края ежедневно выходят на акции в поддержку Фургала с 11 июля. Они требуют провести справедливый и открытый суд в Хабаровске.