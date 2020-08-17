В Европарламенте призвали Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

Ведущие политические партии Европарламента призвали Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии. В своем совместном заявлении они заявили, что Александр Лукашенко — «персона нон грата в Евросоюзе».

Авторы заявления призвали власти Белоруссии провести новые президентские выборы, расследовать случаи насилия против участников акций протеста и освободить политзаключенных. Также они выражают солидарность с протестующими.

Представители Европарламента обратились к властям России с просьбой воздержаться от любого вмешательства в дела Белоруссии. Также они попросили страны ЕС мешать действиям России в этом направлении.

«Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, а правдоподобные отчеты указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Евросоюзе», — говорится в документе.

Помимо этого, в заявлении поддерживается решение МИД стран ЕС ввести персональные санкции в отношении людей, которые несут ответственность за фальсификацию выборов в республике и насилие силовиков. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил в Twitter, что созывает саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии 19 августа.

15 августа Александр Лукашенко, который, по официальным данным, в шестой раз подряд выиграл президентские выборы, поговорил с Владимиром Путиным. После этого он заявил, что Москва готова помочь. На выходных несколько СМИ, а также CIT, сообщили о военной технике без опознавательных знаков, двигающейся в сторону Белоруссии по трассам Петербург-Псков, Е95 и М1.









Вечером 16 августа на трассе между Петербургом и Псковом заметили около 30-40 грузовых автомобилей и несколько военных внедорожников с личным составом. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

Военную технику также видели на российских трассах Е95 и M1: издание Conflict Intelligence Team пишет про несколько десятков грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков, идентичных машинам Росгвардии. Читатели «Медузы», «Медиазоны», а также журналист Василий Максимов сообщали о военной технике на трассе между Москвой и Минском.

В Западном военном округе сказали «Фонтанке», что «представленные образцы техники не стоят на вооружении войск» округа.

CIT, «Медиазона» и другие СМИ написали, что военные едут к границе с Беларусью. Однако официальных подтверждений того, что техника направляется именно в Беларусь, нет.