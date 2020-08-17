В деле Голунова появились неустановленные лица и еще одно производство

Следователи выделили в отдельное производство дело о фальсификации доказательств против Ивана Голунова. Также в материалах фигурируют «неустановленные лица». Журналист «Медузы» и его адвокат закончили ознакомление с материалами.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Голунова Серей Бадамшин. По его словам, процесс в Мосгорсуде должен быть «интересным». «"Дело читается как увлекательная книга. Особенно секретная его часть», — заявил Бадамшин.

СК завершил расследование дела о подбрасывании наркотиков Ивану Голунову в начале августа. Его фигурантами являются пять бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы. Следствие сообщало, что не установило заказчиков. В то же время. Сам Голунов считает, что они есть.

Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. Полицейские утверждали, что при нем и в его квартире обнаружили наркотики. Впоследствии выяснилось, что запрещенные вещества Голунову подбросили. Спустя пять дней после ареста журналиста освободили.