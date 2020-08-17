Работы на горе Куштау приостановили

Работа техники на шихане Куштау в Башкирии приостановлена. Несколько дней там шли протесты и столкновения с полицией.

О приостановке работ сообщается на сайте главы республики. Радий Хабиров объявил, что шихан не будет разрабатываться, пока стороны конфликта не найдут компромиссное решение. «Воевать – хватит, больше никому не позволим. Нужно спокойно жить и развиваться. То, что сейчас происходит, бьёт по всем нам», – говорится в его заявлении. Протесты жителей администрация региона назвала «экологическим флешмобом».

Власти Башкирии призвали сформировать рабочую группу для переговоров с участием активистов и бизнеса. Хабиров также пообещал отпустить задержанных и не относить «всех без разбору к экстремистам».

Жители региона выступают против промышленной разработки шихана Куштау. Лицензию на добычу там известняка в 2019 году получила Башкирская содовая компания, известняк используется для производства соды. В начале августа на горе начались вырубки леса. Местные жители и экологи считают, что компания уничтожит шихан.

В ходе протестов за последние дни пострадали несколько активистов и силовиков, были задержаны около 80 человек.