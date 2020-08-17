Правительство Белоруссии сложило полномочия

Правительство Белоруссии ушло в отставку – по Конституции, кабмин обязан сложить полномочия после выборов президента.

Об этом сообщает государственное агентство «Белта». На выходных Александр Лукашенко, который, по официальным данным ЦИК, выиграл выборы президента республики в шестой раз подряд, заявил, что новое правительство страны почти сформировано. По его словам, власти за несколько месяцев предупредили граждан, что после выборов будет формироваться новое правительство.

В конце мая Лукашенко объявил о планах сформировать новое правительство до выборов президента Белоруссии. 3 июня СМИ стало известно о том, что он подписал указ о расформировании кабмина. Тогда же он пообещал назначить исполняющего обязанности премьер-министра, и «после выборов, если он будет хорошо работать», утвердить в должности.

С 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Срезу после закрытия избирательных участков в республике начались протесты. Силовики применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, один из протестующих погиб. Акция 14 августа в Минске стала самой массовой за время протестов в республике – она завершилась минутой молчания и обещаниями демонстрантов приходить каждый день.