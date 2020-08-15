Лукашенко договорился с Москвой о помощи

Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о помощи в случае «внешних военных угроз». По его словам, Москва поможет Минску «при первом запросе».

Как пишет РБК, по словам Лукашенко, ситуация в Белоруссии подходит под пункты договора в рамках Союзного государства и ОДКБ. Телефонные переговоры прошли 15 августа. Президенты России и Белоруссии обсудили протесты в республике и выразили уверенность, что ситуацию урегулируют.

Кремль по результатам разговора опубликовал сообщение, в котором говорилось, что обстановкой в Белоруссии не должны воспользоваться «деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства». Ранее, выступая в Минске, Александр Лукашенко заявил, что ситуация опасна и для России. «Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда», — сказал он.