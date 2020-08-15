ОМОН и ЧОП разогнали лагерь защитников горы Куштау

Сотрудники ОМОН, ЧОП и полиции разогнали лагерь экоактивистов, защищающих гору Куштау возле Стерлитамака. Жители Башкирии дежурят там, чтобы не допустить добычу известняка в этом месте.

Как сообщил Znak.com, у нападавших были резиновые дубинки, травматические пистолеты, они стреляли в воздух и применяли газовые баллончики. В момент нападения в лагере находились около 40 женщин и 10-15 детей, есть пострадавшие. Активисты сообщили, что полиция задержала 25 активистов, их отвезли в ОВД Ишимбая. «7х7» сообщает, что лагерь разгромлен, на гору заехала тяжелая техника.

Очевидцы рассказали, что параллельно с разгоном лагеря рядом проходил флешмоб за разработку этого шихана, организованный «Башкирской содовой компанией», на импровизированной сцене в кузове КАМАЗа устроили концерт.

Активисты 10 дней дежурят на горе Куштау, чтобы не допустить там разработку известняка. О таких планах стало известно в 2018 году, когда власти Башкоркостана заявили о том, что Куштау могут отдать «Башкирской содовой компании». После возмущения жителей в республике прошло заседание СПЧ. В 2019 году Совет по правам человека обратился в министерство природных ресурсов с предложением о включении шиханов в национальный парк.

В начале августа на горе Куштау началась вырубка деревьев. «7х7» со ссылкой на Гринпис пишет, что разработка этого шихана и рубка деревьев в лесопарковой зоне противоречит закону, как и действия ОМОН.