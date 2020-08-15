Незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало объявили в розыск в России. В Белоруссии в отношении него возбудили уголовное дело о взяточничестве.

Как пишет РБК, также в базе МВД РФ появилась информация о розыске основателя проекта Nexta Степана Путило. Он обвиняется в организации массовых беспорядков.

Валерий Цепкало покинул территории Белоруссию незадолго до президентских выборов. Он заявлял, что опасается ареста по надуманному поводу. Ранее еще два оппозиционных кандидата, Виктор Бабарико и Сергей Тихановский, стали фигурантами уголовных дел. Цепкало уехал сначала в Москву, а затем в Киев.

Степан Путило покинул Белоруссию в 2018 году, он живет в Польше. Telegram-канал Nexta.Live был одним из основных источников информации о происходящем в Белоруссии во время массовых протестов, когда в республике отключили интернет.