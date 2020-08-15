Адвокаты: фигуранта дела Фургала избили, чтобы он дал показания

Фигуранта дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала избили, чтобы получить показания, обличающие чиновника. По словам защиты Андрея Карепова, это произошло в изоляторе и по пути в СК.

О том, что Карепова избивали ради показаний на Фургала, заявили защитники фигуранта, их заявление публикует «Медуза». Там говорится, что Карепова били люди в масках, это произошло в изоляторе и по пути в Следственный комитет. Из СК его отправили в НИИ Склифосовского. Ранее об избиениях сообщала член ОНК Ева Меркачева. Во ФСИН тогда заявили, что Карепова привезли в СИЗО уже избитым.

Андрея Карепова арестовали в 2019 году по делу об убийствах бизнесменов в Хабаровском крае в 2004-2005 годах. Сергей Фургал обвиняется с организации этих преступлений. Он содержится в СИЗО «Лефортово». В Хабаровске и других городах региона с 11 июля ежедневно проходят митинги в поддержку Фургала и с требованием честного суда.