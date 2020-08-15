Лауреаты стипендии президента Белоруссии отказались от награды

100 получателей стипендий и премий фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи отказались от привилегий. Они заявили, что не могут носить звание лауреата, когда президент допускает «обман и зверские избиения своих же сограждан».

Об этом говорится в письме лауреатов стипендии, опубликованном TUT.BY. «Мы не можем спокойно находиться на улице, мы не можем высказывать свое мнение, в стране царит атмосфера негодования и страха», — пишут авторы обращения. «Мы видели, с какой жестокостью задерживают мирных протестантов и прохожих, мы знаем, как дальше работает судебная система, мы слышали про нечеловеческие условия содержания политзаключенных в тюрьмах. Народ хочет и имеет право мирно выразить свое мнение, и этот народ — это не проплаченные из-за границы „отмороженные“, народ — это все мы», — говорится в заявлении.

Авторы письма требуют отставки Александра Лукашенко с поста президента, проведения новых выборов, освобождения задержанных, прекращения преследования журналистов и манипуляций СМИ, а также прекращения насилия.