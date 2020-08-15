Жители Хабаровска шестую субботу подряд вышли на акцию в поддержку Фургала

В Хабаровске прошло очередное шествие в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. 15 августа – 36 дней с начала протестов в регионе.

Традиционно по субботам в Хабаровском крае проходят самые многочисленные акции. По оценкам мэрии Хабаровска, к 12:00 по местному времени на площадь Ленина вышли около 400 человек, а в шествии по центральным улицам приняли участие 1,5 тыс. жителей. На сайте администрации отмечается, что 15 августа на улицы вышли «в 50 раз меньше людей, чем в первую акцию».

Местные Telegram-каналы сообщают, что в шествии участвовали 10-15 тыс. человек. По данным некоторых порталов, их было до 30 тыс. Участники акции по ходу шествия скандировали лозунги в поддержку Сергея Фургала и за честный суд над ним. Также они выкрикивали «Жыве Беларусь», а один из участников нес плакат «Беларусь, Хабаровск держит за тебя кулаки», сообщил телеканал «Дождь».

Акции в Хабаровске проходят ежедневно с 11 июля. Они начались после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвинили в организации заказных убийств в 2004-2005 годах. Жители вышли на улицы, требуя честного суда на территории региона.