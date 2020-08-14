Кирилл Рогов: Анатомия «чистки»

На фоне исторических событий в Беларуси естественно, но глупо пропускать происходящее в России.

А в России вот что: в нашей замечательной Вышке, в нашей гордости прошлого исторического цикла происходит "политическая чистка". Это именно она, мы читали о таком в книжках. Они случаются, когда к власти приходит хунта или большевистская диктатура перерождается в тоталитарный режим. И я писал, что это начнется, как только поправки к конституции будут приняты.

Конечно, есть объяснения в каждом конкретном случае: просто реорганизация, недостаточно публикаций, часов и проч. Мы же интеллигентные люди, никто не выйдет и не скажет: я осуществляю по заказу администрации президента политическую чистку. Нет, мы все рыцари академической беспристрастности, корпоративных правил и университетского пуризма.

Помимо Школы культурологии, объектом политической чистки стала кафедра конституционного права. Уволены, в частности, Елена Лукьянова и Ирина Алебастрова, соавторы нашего ("Либеральной миссии") брифинг-доклада, посвященного юридическому разбору "поправки в конституцию".

Елену Лукьянову никому представлять не нужно, равно как доказывать ее профессиональную мощь и политический характер ее увольнения. Тут все совершенно ясно. Хочу сказать два слова о менее известной широкой публике Ирине Алебастровой. Судьба подарила мне удовольствие познакомиться с ней в этом году, и любой, кто проговорит с ней 15 минут на профессиональные темы, не может не поразиться мысли: вот ведь преподаватель от бога! Мягкая, почти "учительская" манера сочетается с поразительной точностью мысли. Я, ничуть не преувеличивая "к случаю", могу сказать, что, слушая ее, впервые в жизни подумал: а почему я никогда не интересовался юриспруденцией? это же какой-то в интеллектуальном смысле "сад ветвящихся дорожек"? это дико увлекательно!

Мне кажется, что люди, принявшие решение о ее увольнении, совершили какое-то профессиональное харакири. Ну, вот сколько ты потом не выходи и не говори про академизм, нейтральность, преподавательский кодекс и идеалы, ты будешь понимать, что все умные смотрят на тебя с таким внутренним "ага, давай, мы-то знаем твой кодекс".

Поэтому я хотел выразить сейчас свою поддержку не столько тем, кого уволили, - не Елене Лукьяновой и Ирине Алебастровой, которые знали, на что шли, и сохранили свою профессиональную идентичность и этическую цельность. Я хотел выразить поддержку тем, кто остается и кто увольнял.

Не обманывайте себя. Политические чистки устроены всегда одинаково. В них должны участвовать, помимо чистильщиков, приличные люди, прикрывая чистильщиков. И всегда сначала предлагают маленькую аккуратную таблетку говна (не хватает публикаций, мало часов, реорганизация). Потом будет чайная ложечка с г**ном. Тоже такая - вроде ничего страшного, надо только зажмуриться, это помогает. Потом будет столовая ложка. Потом будут лить на голову г**но из чайника и смеяться в лицо.

Сил вам. И помните, что никогда не поздно сказать "нет". Они обманывают вас, когда говорят, что уже поздно. И вы не должны никуда уходить, вы должны делать свое дело. Но только - говоря "нет". Пусть сами едят свои ложечки с г**ном. А вы не обязаны.