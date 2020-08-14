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Задержаны участники пикетов в поддержку Юлии Галяминой

14.08.2020

В Москве задержали троих активистов на метропикете в поддержку муниципального депутата Юлии Галяминой. Это Илья Шафранов, Татьяна Устиновска и Алла Агаркова.

Как сообщаетОВД-Инфо, всех троих задержали во время одиночных пикетов. Их доставили в отдел полиции по Тимирязевскому району. Отмечается, что это первые задержания на метропикетах.

1 августа Юлии Галяминой предъявили обвинение по уголовной статье о неоднократном нарушении порядка проведения митингов. После допроса ее отпустили под подписку о невыезде. По мнению СК, муниципальный депутат призывала участвовать в акции 15 июля против поправок в Конституцию.

 

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