Conflict Intelligence Team: Погибшего в Минске демонстранта мог застрелить спецназ

Мужчина, который погиб во время протестов в Минске, вероятно, был застрелен. В сети появилась видеозапись, которая опровергает официальную версию.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) считает, что к смерти протестующего могут быть причастны сотрудники спецназа КГБ Белоруссии «Альфа» или спецназа МВД. В сети появилось видео гибели мужчины. На нем протестующий в белой футболке выходит к силовикам, с их стороны видны несколько вспышек от выстрелов, затем демонстрант падает. Вспышки от разрыва боеприпаса у него в руках – нет.

Как ранее сообщалось, погибший – 34-летний Александр Тарайковский, у него остались жена и дочь. Мужчина скончался 10 августа в ходе акции протеста. Расследовательская группа по фотографиям очевидца выяснила, что в тот момент рядом с ним были бойцы в форме, похожей на экипировку спецназа КГБ или МВД. Люди в такой же форме и со светоотражающими элементами на рукавах причастны к ранению резиновой пулей журналистки издания «Наша Нива».

«В любом случае, это видео свидетельствует против версии МВД о самоподрыве, поскольку никакой вспышки от взрыва в руке протестующего не видно, тогда как вспышка выстрела одного из спецназовцев в шеренге, напротив, видна очень хорошо», – заявляет CIT.

По официальной версии, Тарайковский погиб от того, что у него в руках взорвалось устройство, которое он якобы собирался бросить в силовиков. В свидетельстве о смерти причиной указана открытая рана грудной клетки и массивная кровопотеря.