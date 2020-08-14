Борис Вишневский: Что-то начало меняться, и серьезно

Это как если бы Гиммлер поручил проверить, не слишком ли жестоко гестапо обращается с арестованными.
Но вообще это важный признак.
Ранее министр внутренних дел Беларуси Караев вдруг решил извиниться перед «случайно пострадавшими» на протестах и взял на себя ответственность за "перегибы".
Значит, что-то начало меняться, и серьезно.
Надежды "агрофюрера" и его подельников на то, что народ испугается дубинок и водометов и разбежится по домам, не оправдались.
Напротив, начались забастовки на крупных предприятиях. На это Лукашенко точно не рассчитывал.
И все больше и больше граждан выходит на мирные акции. Не желая признавать власть тех, кого они не выбирали.
И даже совсем далекие от политики люди заявляют, что "власть начала войну против народа Беларуси", требуя "остановить зверства силовых структур по отношению к протестующим и мирным гражданам".
И сторонники Лукашенко - только ОМОН, внутренние войска и милиция, а больше их нигде не видно.
И все больше случаев демонстративного увольнения "силовиков" и государственных журналистов.
Неужели все это - результат "внешнего вмешательства в дела Беларуси", о котором, широко закрыв глаза, чтобы не видеть избиений, арестов и пыток, твердит мидовская говорящая голова?
Пишут, что диктатор готовит "срочное обращение к нации".
Но Рубикон перейден - далеко за пределами Беларуси увидели кадры и услышали свидетельства садистской жестокости опричников по отношению к мирным гражданам, справедливо напоминающей белорусам времена фашистской оккупации.
Кровавые избиения на улицах и пытки и угрозы изнасилований в тюрьмах - и это в 21 веке в центре Европы??
Теперь не помогут ни попытки извинений министра МВД за якобы "случайно" пострадавших (а остальные, значит, пострадали заслуженно?), ни лицемерные поручения о "проверке", ни разговоры о "перегибах на местах" (знакомая лексика).
После всего случившегося обратиться к нации диктатор может только с покаянным заявлением о немедленном уходе.
Источник