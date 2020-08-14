Белоруссия вернула в Россию людей, которых назвали бойцами «ЧВК Вагнера»

32 россиянина, которых задержали в Белоруссии перед президентскими выборами, вернулись на родину. Их называли участниками «ЧВК Вагнера».

О возвращении россиян сообщила Генпрокуратура. Там отметили, что 33-й задержанный в Белоруссии россиянин имеет также и гражданство этой республики, поэтому остался там. «Интерфаксу» в ведомстве сообщили, что россияне сейчас разъезжаются по домам, преследование им не грозит, белорусская сторона не выдвигала никаких требований и передала их «в рамках жеста доброй воли».

32 россиянина были задержаны в санатории под Минском 29 июля, еще один – на юге республики. Александр Лукашенко назвал это чрезвычайным происшествием и потребовал разъяснений от Москвы. СК республики заявил, что россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. В российском посольстве объясняли, что задержанные направлялись в Турцию, но опоздали на рейс. Экстрадиции задержанных добивалась Украина.