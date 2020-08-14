Главы МИД ЕС приняли решение о санкциях в отношении властей Белоруссии

Главы МИД 27 стран Евросоюза приняли решение ввести санкции в отношении официальных лиц Белоруссии. Речь идет о чиновниках, «ответственных за применение насилия и нарушение прав человека».

Источник ТАСС сообщил, что «политическое решение о введении санкций достигнуто». Ситуацию в Белоруссии обсудили на сегодняшнем заседании Совета ЕС.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых, по официальным данным, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Еще до выборов два оппозиционных кандидата не прошли регистрацию в ЦИК и стали фигурантами уголовных дел, еще один покинул республику. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская уехала в Литву после подачи в ЦИК Белоруссии жалобы на результаты выборов. С вечера 9 августа в республике идут протесты.