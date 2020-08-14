Владимир Путин заработал 9,7 млн рублей за год

Доход Владимира Путина в 2019 году составил 9,7 млн рублей. Это на 1,1 млн больше, чем годом ранее.

Это следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля. Как и в 2018 году, в собственности у российского президента одна квартира площадью 77 кв. м., 18-метровый гараж, два автомобиля «Волга» ГАЗ М 21, один внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф».

В правительстве России больше всего по итогам 2019 года заработал глава Минпромторга Денис Мантуров – он задекларировал 586 млн рублей против 433 млн в 2018 году. Вице-премьер Дмитрий Чершнышенко заработал 432 млн – в 2019 году он не был чиновником. Глава правительства Михаил Мишустин задекларировал 18,2 млн рублей, полученные, когда он возглавлял ФНС.