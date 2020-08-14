Close

СМИ Белоруссии: к центру Минска идет колонна военной техники

14.08.2020

Большая колонна спецхтехники, военных и автобусов с силовиками выдвинулась в центр Минска из района базирования Уручья на окраине города. Об этом сообщили очевидцы.

По данным TUT.BY, на площади Независимости в центре белорусской столицы отключили интернет. У Дома правительства сейчас становится все больше людей.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что у Дома правительства высадились более десятка военнослужащих внутренних войск и рассредоточились вдоль здания. До этого силовики, дежурившие на площади, опустили щиты в знак солидарности с протестующими. Сотрудников ОМОН обняли девушки из числа протестующих и дарили им цветы.

В Минске проходит очередная акция протестующих против результатов президентских выборов. По официальным данным, которые сегодня обнародовал ЦИК, на них в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.