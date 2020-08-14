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ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на итоги выборов

14.08.2020

Центризбирком Белоруссии отклонил жалобы на результаты президентских выборов. Их подавали все кандидаты, кроме Александра Лукашенко.

Как пишет TUT.BY, отклонены обращения Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой и Светланы Тихановской. Жалоба кандидата Сергея Черечня вообще не рассматривалась – в ЦИКе заявили, что она туда не поступала.

Черечень не подавал обращение лично, объяснив это опасениями за свою безопасность – в день подачи он сказал, что «случаи, когда кандидат в президенты едет в ЦИК и не выходит оттуда, нам уже известны». Документ отнесли в ЦИК его доверенные лица, но их не пустили в здание и предложили отправить обращение по почте.

14 августа ЦИК республики огласил официальные итоги выборов: по ним, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, оппозиционный кандидат Тихановская — 10,12%. С 9 августа в стране проходят протесты.

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