В России предложили закрыть всю информацию об обороне страны

Министерство обороны предложило отнести к конфиденциальной всю информацию, относящуюся к сфере его деятельности. Ведомство подготовило соответствующий проект поправок.

Как пишет РБК, в документе предлагается сделать конфиденциальной всю информацию, которая образуется при реализации мероприятий в области обороны, и ‎при этом не составляет гостайну. Авторы проекта отмечают, что в СМИ «периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности и т.п.».

Ведомство планирует, что будет самостоятельно составлять перечень сведений, которые относятся к служебной тайне, а утверждать его будет президент.



