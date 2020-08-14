Белорусский ЦИК огласил окончательные итоги выборов

ЦИК Белоруссии опубликовал окончательные результаты выборов. По ним, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,1%.

Ранее Светлана Тихановская выпустила обращение к гражданам Белоруссии. Она заявила, что там, где голоса были подсчитаны честно, она набрала 60-70%, а кое-где и 90%. Она поблагодарила силовиков, отказавшихся выполнять приказы власти, и трудовые коллективы, которые вышли на забастовки. Ранее сообщалось, что на участках за пределами Белоруссии большинство набрала кандидат от оппозиции. По официальным данным, за рубежом за Тихановскую проголосовали 64,5%.

Выборы президента в республике проходили 9 августа. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Сотни человек были задержаны, сообщалось о большом количестве пострадавших в столкновениях с силовиками, один погиб. Представители европейских стран призвали Александра Лукашенко прекратить насилие. Акции проходят ежедневно, накануне в Минске сообщали о первом вечере протестов без массовых задержаний. Также 13 августа из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина начали отпускать задержанных во время протестов. Они сообщали о побоях. 14 августа МВД Белоруссии объявило об открытии «горячей линии», по телефонам которой можно узнать, где находятся задержанные в ходе протестов.